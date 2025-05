Neymara Carvalho competirá no Slab Bodyboarding Contest 2025

A previsão é de altas ondas, que quebram em cima de uma bancada de corais bem rasos, com grau de dificuldade muito grande para os atletas. O pico está a 1,2 km da Praia da Costa. Lá, as ondas são famosas por suas condições de alto risco. O evento contou com uma janela de espera, com os organizadores de olho nas previsões, em busca do melhor dia para a disputa. Haverá, também, uma bateria de surfe.

Neymara, 48 anos, que, além dos cinco títulos mundiais, soma dez brasileiros, compete ao lado das também capixabas Maíra Viana, campeã mundial em 2024, e Bianca Simões, atleta da nova geração, com títulos estaduais e nacionais, que integra o Instituto Neymara Carvalho.

"É um evento diferenciado em relação a todos que já participei, de campeonatos, circuitos. É uma apresentação, um desafio, em que estarei ao lado da Maíra e da Bianca, atletas capixabas campeãs", disse Neymara.

"Vamos até lá em uma embarcação, aguardando as baterias para cair na água. O pico é um fundo de pedra e chama D2 porque é preciso ter disposição dobrada para remar até ele e dropar as ondas, em cima de uma bancada de pedras", completou.

A cidade de Vila Velha é conhecida no esporte por proporcionar diversos fundos de corais. "É a segunda vez que vou competir lá. E também já surfei várias vezes no D2. A expectativa é boa. Gosto desse tipo de onda e quero dar o meu melhor", disse Neymara, nona colocada no ranking mundial.