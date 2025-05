Deu Inter em semifinal histórica, heroica e injusta na Champions

E Sommer evitava a virada em chute improvável de Yamal, aos 76.

Só na altura do 80° minuto a Inter ensaiou voltar a incomodar a defesa espanhola, e o Barça deu a impressão de que passou a apostar na prorrogação, porque estava claramente mais inteiro e confiante.

Era só impressão.

Aos 87, Raphinha apareceu.

Chutou pela esquerda, Sommer rebateu no pé dele e do pé dele foi para o 3 a 2 heroico do Barça.

Acabou?