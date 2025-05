Inter vence Barça em jogo dramático com 7 gols e vai à final da Champions

A partida foi marcada por duas viradas: primeiro pelo Barcelona, que conquistou vantagem no placar com tento de Raphinha no final do segundo tempo. Depois, a Inter empatou ainda no tempo normal e virou na prorrogação.

A Inter espera na decisão o vencedor da outra semifinal, entre PSG e Arsenal. O primeiro embate entre as equipes terminou com vitória francesa na Inglaterra por 1 a 0, com gol marcado por Dembélé. Eles voltam a se enfrentar nesta quarta-feira, na França, às 16h (de Brasília).

A grande final da Champions será dia 31 de maio, na Allianz Arena, em Munique, na Alemanha.

Como foi o jogo

O Barcelona começou organizado no confronto, mas sofreu com os gols marcados por Lautaro e Çalhanoglu. O elenco espanhol pouco criou em busca de empatar o confronto, ainda quando perdia por 1 a 0, e não soube desenvolver o bom futebol apresentado nas últimas fases contra a Inter na primeira etapa. Apesar da vitória parcial italiana, foi o Barça que manteve maior posse de bola nos 45 minutos iniciais.

Na segunda etapa, a Inter se posicionou para assegurar o placar, sofreu a virada por 3 a 2 e conseguiu empatar com zagueiro "centroavante". Em confronto agitado, a segunda metade do duelo contou com um Barcelona muito ativo ofensivamente. O elenco comandado por Hans Flick teve Gerard Martín muito importante nos gols marcados, além de Yamal destruidor pela ponta direita dos espanhóis, principalmente após a saída de Dimarco. Raphinha conquistou a virada pelo Barça, mas viu Acerbi aparecer como atacante e acertar o ângulo de Szczesny para levar a partida à prorrogação.