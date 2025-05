Em jogo de sete gols, Inter elimina Barcelona na prorrogação e vai à final

A Inter de Milão está na final da Liga dos Campeões. Nesta terça-feira, a equipe italiana venceu o Barcelona na prorrogação por 4 a 3, no Estádio Giuseppe Meazza, pelo jogo de volta da semifinal.

Os gols dos mandantes foram marcados por Lautaro Martínez, Calhanoglu, Acerbi e Frattesi, enquanto Eric García, Dani Olmo e Raphinha balançaram as redes para os visitantes.

Com isso, a Inter de Milão voltará a disputar a decisão do torneio mais importante da Europa após dois anos. Em 2023, a equipe perdeu do Manchester City por 1 a 0. O time italiano conquistou a competição em três oportunidades.