Bruno Rodrigues faz parte do treino, e Palmeiras encerra preparação para Libertadores; veja time provável

Na tarde desta terça-feira, o Palmeiras encerrou a preparação para o jogo contra o Cerro Porteño, pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores. Na Academia de Futebol, o técnico Abel Ferreira comandou o último treino antes da viagem ao Paraguai.

Primeiro, os atletas fizeram ativação no centro de excelência e em seguida foram a campo, onde realizaram atividade técnica com ênfase em simulações táticas. No final, o grupo ainda realizou um recreativo, com participação do atacante Bruno Rodrigues.

O camisa 11 está em processo de transição física após se recuperar de cirurgia no joelho esquerdo. Apesar de ter participado do treino, ainda segue como baixa, assim como o zagueiro Micael, que trata uma entorse no tornozelo esquerdo.