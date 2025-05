Escalação do São Paulo: Zubeldía aposta em três zagueiros contra o Alianza Lima

A escalação do São Paulo está definida para o duelo desta terça-feira, às 19h (de Brasília), com o Alianza Lima, no estádio Alejandro Villanueva, em Lima, no Peru, pela quarta rodada do Grupo D da Copa Libertadores. O técnico Luis Zubeldía decidiu apostar em um time com três zagueiros para o jogo fora de casa e deixou Lucas, recuperado de lesão, no banco de reservas.

Lucas Moura entrou no segundo tempo confronto com o Fortaleza, na última sexta-feira, disputando seu primeiro jogo após a lesão sofrida na semifinal do Campeonato Paulista contra o Palmeiras. Para a partida no Peru, havia a expectativa de que ele recebesse sua primeira chance como titular, mas novamente deverá ser acionado no decorrer do jogo.

A escalação do São Paulo completa conta com Rafael; Ferraresi, Ruan Tressoldi e Alan Franco; Cédric Soares, Alisson, Marcos Antônio, Alves e Enzo Díaz; Ferreirinha e André Silva.