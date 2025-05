Comissão do Corinthians solicita afastamento imediato de Augusto Melo baseado na Lei Geral do Esporte

Para determinar que houve gestão temerária no primeiro ano do mandato de Augusto Melo, a Comissão de Justiça também usa a Lei Geral do Esporte como suporte, de acordo com o que foi relatado nos pareceres dos Conselhos Fiscal e de Orientação do clube.

"(...) A atual gestão do Corinthians pratica atos de gestão temerária, notadamente, quando deixa de divulgar de forma transparente suas informações de gestão, hipótese do inciso VI, do art. 67 da Lei Geral do Esporte e do art. 25, inciso VIII, do Profut (Lei no. 13.155/15)", diz o texto da Comissão. Leia o que diz o artigo 67 da LGE:

Art. 67. Consideram-se atos de gestão irregular ou temerária praticados pelo dirigente aqueles que revelem desvio de finalidade na direção da organização ou que gerem risco excessivo e irresponsável para seu patrimônio, tais como:

I - aplicar créditos ou bens sociais em proveito próprio ou de terceiros;



II - obter, para si ou para outrem, vantagem a que não faz jus e de que resulte ou possa resultar prejuízo para a organização esportiva;



III - celebrar contrato com empresa da qual o dirigente, seu cônjuge ou companheiro ou parentes, em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau sejam sócios ou administradores, exceto no caso de contratos de patrocínio ou doação em benefício da organização esportiva;