Argentina supera França e encara o Brasil em sua 3ª final seguida de Copa do Mundo

Imagem: Robertus Pudyanto - FIFA/FIFA via Getty Images

A Copa do Mundo de futsal, disputada no Uzbequistão, terá o maior clássico sul-americano na decisão deste domingo. Um dia após o Brasil avançar superando a Ucrânia, a Argentina bateu a França no sufoco por 3 a 2, para chegar à terceira final seguida.

Enquanto a Argentina buscará seu segundo título após ser campeã em 2016 diante da Rússia e vice em 2021, caindo diante de Portugal, o Brasil tentará o hexa depois de erguer o troféu em 1989, 1992, 1996, 2008 e 2012. As seleções chegam à final invictas e ambas com 100% de aproveitamento, ganhando seus seis jogos.

A definição da vaga na final de domingo, em Tashkent, agendada para 12h (horário de Brasília) veio em uma falta boba de Guirio na lateral da quadra, que se transformou em tiro livre de sete metros - foi a sexta dos franceses. Restando 3min28s para o fim da segunda semifinal, Arrieta ajeitou com carinho e bateu colocado, no canto esquerdo, para enorme festa dos "hermanos".