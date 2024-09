Russell revela surpresa com pódio no GP do Azerbaijão de F-1: 'Foi um bônus'

George Russell terminou o Grande Prêmio do Azerbaijão de Fórmula 1 com uma expressão de surpresa por ter terminado na terceira colocação, afinal o pódio era um sonho distante da Mercedes neste domingo, mas virou realidade com o choque entre Carlos Sainz e Sérgio Pérez nas voltas finais.

"Definitivamente estou surpreso. Ainda bem que Checo e Carlos estão bem. Foi um trabalho muito duro para a equipe neste fim de semana. Tivemos de trocar o meu motor e depois o do Lewis também. Acabamos tendo um péssimo início de corrida, mas com pneus duros acho que fomos um dos mais rápidos. Conseguimos ultrapassar Max e ganhamos um bônus ao terminar no pódio", afirmou.

Russell viu a batida de perto e ficou surpreso com a demora dos comissários em vacinar o safety car. "Fiquei surpreso que o safety car não foi acionado mais cedo no fim, aqueles carros poderiam estar em qualquer lugar. Estou feliz que todos estão bem", completou.

Esta foi a terceira vez que Russell conseguiu subir ao pódio na temporada. Ele foi terceiro no GP do Canadá e venceu o GP da Áustria. Ele vinha de duas corridas ruins, mas conseguiu dar a volta por cima em Baku.

Com a vitória, Russell ultrapassou Pérez no Mundial de Pilotos ao aparecer na sétima posição, com 143, assim como o mexicano, que leva a pior nos critérios de desempate. Seu companheiro de equipe, Lewis Hamilton é o sexto, com 166.

Hamilton teve mais uma corrida sem brilho na temporada. Com um ritmo bem abaixo dos demais, foi extremamente discreto e ficou em nono lugar. O heptacampeão mundial está na fase final de seu contrato com a Mercedes e vai assumir a Ferrari de Sainz a partir de 2025.

Os pilotos voltam às pistas já no próximo fim de semana para o Grande Prêmio de Singapura, no tradicional circuito urbano de Marina Bay. A largada será no domingo, às 9h, pelo horário de Brasília.