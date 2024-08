Simone Biles defende ginasta americana que perdeu bronze: 'Queremos justiça para Jordan'

Quase duas semanas após a ginasta romena Ana Maria Barbosu receber a medalha de bronze olímpica, Simone Biles saiu em defesa de Jordan Chiles, atleta dos Estados Unidos que havia subido ao pódio da prova do solo junto com a multimedalhista americana e Rebeca Andrade e que teve que devolver a premiação. As notas da final foram revisadas a pedido da equipe de ginástica da Romênia, o que alterou o resultado e a posição das ginastas. A federação de ginástica americana tentou recorrer da decisão, mas teve recurso negado pela Corte Arbitral do Esporte.

Em entrevista exclusiva à People, Biles afirmou que está apoiando a colega de equipe. "Nós temos feito FaceTime, mandado mensagens, apenas sendo garotas", disse. "Sabe de uma coisa, Jordan, você tem que sentir todos esses sentimentos. Não deixe que essas emoções te impeçam. Essa será a maneira mais saudável de colocar tudo isso para fora", contou o que disse à amiga.

A atleta comentou ainda que discorda da maneira como a decisão foi tomada pelas autoridades: "Achamos que eles fizeram os procedimentos corretos para chegar a essa decisão? Não. É realmente por isso que queremos justiça para Jordan e por isso continuaremos a apoiá-la e a elevá-la."

A divisão da medalha entre as atletas foi uma sugestão da federação romena, mas não foi acatada. "E é uma circunstância infeliz porque algo assim nunca aconteceu antes e é realmente uma pena, mas gostaríamos que todas as três meninas pudessem ganhar a medalha e infelizmente na ginástica esse não é o caso", disse Biles.

Depois da perda da medalha, Jordan Chiles anunciou seu afastamento das redes sociais para cuidar de sua saúde mental. Ainda assim, Simone continua mantendo-a atualizada sobre os assuntos decorrentes do imbróglio na ginástica. "Eu sei que ela não está nas redes sociais, mas algumas das coisas engraçadas que eu vi, eu disse, ‘Ok, Jordan, posso te enviar algo que eu acho que você realmente gostaria agora?’ Eu enviei pequenas coisas para ela, e uma delas eram essas quatro ou cinco garotas guardando uma medalha, e eu achei isso o mais fofo. E então eu enviei a ela o bronze do Flavor Flav e o tweet do LeBron James", contou.

Relembre o caso

A final do solo, em que Rebeca Andrade saiu como campeã sobre a norte-americana Simone Biles, que ficou em segundo lugar, permaneceu por 11 dias sem uma terceira colocada definida. A princípio, foi Jordan Chiles, dos Estados Unidos, quem recebeu a medalha. Mas a Federação Romena de Ginástica não aceitou o resultado e contestou a pontuação dada a Chiles após pedido de recurso dos americanos, feito ainda na competição.

Ana Maria Barbosu, ginasta romena, era quem estava em terceiro lugar, até que Jordan Chiles, com a nota revisada, a ultrapassou. Barbosu possuía um 13,700, enquanto Chiles avançou de seus 13,666 iniciais para um 13,766 e subiu ao pódio.

Foi então que a Federação Romena de Ginástica, apoiada pela lendária Nadia Comaneci, entrou com pedido de anulação da revisão da nota de Chiles. Acatado, o pedido derrubou novamente a nota da atleta e deixou Ana Maria Barbosu na terceira colocação. A ginasta americana foi obrigada a devolver a medalha, que foi entregue à romena em uma cerimônia posterior ao fim dos Jogos Olímpicos.