Corinthians: Ramón Díaz comemora novos reforços e promete 'seguir lutando'

Apesar do empate sem gols com o Fluminense, no Maracanã, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, o técnico Ramón Díaz concedeu entrevista coletiva em tom otimista com a possibilidade de o Corinthians deixar a zona de rebaixamento. O treinador destacou também a preparação para a Copa Sul-Americana, onde encara o Red Bulll Bragantino, na próxima terça-feira.

"Temos em dois dias outra partida importante. Sabemos jogar nestas situações, não perder a calma, não queremos polêmicas com a arbitragem, porque não corresponde. Foi uma situação rápida, mas estamos tranquilos. Vamos seguir lutando", disse.

O treinador aproveitou o momento para elogiar o grupo do Corinthians e comemorar a chegada de reforços. Ramón Díaz espera contar com o volante José Martínez, do Philadelphia Union, dos Estados Unidos, e com o atacante Héctor Hernández, do Chaves, de Portugal, já na próxima semana.