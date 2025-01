Parceria à vista? Adesanya abre as portas para treinar com Alex Poatan no futuro

Depois de deixar para trás qualquer sentimento de animosidade do passado em relação a Robert Whittaker, Israel Adesanya também parece disposto a colocar um ponto final na maior rivalidade que já teve nos esportes de combate, com o brasileiro Alex Pereira. Inclusive, o nigeriano - em entrevista ao site 'MMA Fighting' - abriu as portas para, no futuro, treinar com 'Poatan', assim como fez com seu antigo rival australiano.

Apesar de parecer aberto a uma eventual parceria com Poatan, Adesanya ainda se mantém reticente quanto ao tema neste momento, especialmente porque seu companheiro de equipe Carlos Ulberg trabalha para potencialmente desafiar o campeão brasileiro pelo cinturão meio-pesado (93 kg) do UFC. Sendo assim, ao que tudo indica, ainda deve demorar até que os antigos rivais estreitem os laços e se convertam em parceiros de treino.

"Sim, definitivamente, no futuro (sobre treinar com Poatan). Sim, eventualmente vai acontecer, mas agora não é a hora. Ele mora muito longe, a oportunidade ainda não apareceu. Nós ainda temos caras como Carlos (Ulberg) nas trincheiras, trabalhando duro, se preparando para a próxima luta dele, para que ele possa se tornar o desafiante nº 1. Eu sempre vou respeitar Poatan. Ele é um cara que nós já entendemos isso e já compartilhamos isso um com o outro. Então, sim, vai acontecer um dia. Quem sabe quando", afirmou Adesanya.