Raoni Barcelos atropela, quebra a banca e acaba com invencibilidade de prodígio no UFC 311

A luta

Raoni não perdeu tempo e começou a luta catando a perna de Talbott e colocando a luta para o chão. Aos poucos, o americano se reergueu, mas viu o brasileiro grudar nas suas costas, para evitar que a luta fosse para a trocação. Com um jogo de quedas afiado, Barcelos quase encaixou o mata-leão e passou a castigar Payton no 'ground and pound'. Após algumas transições, Raoni tentou aplicar um katagatame, mas viu Talbott se defender bem. Dominante, o atleta do Rio de Janeiro terminou o round por cima.

No início do segundo assalto, Talbott conseguiu conectar bons cruzados em Raoni, que rapidamente apelou para o grappling e derrubou novamente o jovem rival, caindo por cima. O americano conseguiu se reerguer, acuando o brasileiro. No timing perfeito, Barcelos respondeu e aplicou uma queda de quadril, rapidamente conseguindo a montada. Persistente, Payton novamente conseguiu se levantar, indo para a trocação franca. Sem querer correr perigo, Raoni buscou o 'single leg' e, mais uma vez, conseguiu levar seu adversário para o solo, onde se manteve até o soar do gongo.

Atrás no placar, Talbott veio para o tudo ou nada no terceiro round, balançando o brasileiro. Ao tentar buscar a queda, Raoni viu o americano reverter o ataque e, pela primeira vez, derrubar o carioca. Por baixo, Barcelos tentou atacar o braço, mas agarrou a grade e foi advertido pelo árbitro. A luta voltou em pé e os atletas foram para a trocação franca, para delírio do público presente em Los Angeles. Mesmo cansado, o brasileiro aplicou uma nova queda para esfriar o confronto, atacando as costas de Payton. No ground and pound, Raoni encerrou o duelo golpeando, para garantir uma vitória maiúscula.

Confira os resultados do UFC 311 até então:

Raoni Barcelos venceu Payton Talbott por decisão unânime