Jailton Malhadinho embolsa mais de R$ 300 mil de bônus por Performance da Noite no UFC 311

Neste sábado (18), Jailton Almeida viveu uma noite de gala. Afinal de contas, o brasileiro entrou em ação no card principal do UFC 311, em Los Angeles (EUA), e derrotou Serghei Spivac via nocaute técnico ainda no primeiro round. E como se não bastasse o desempenho avassalador, 'Malhadinho' ainda voltou para casa de bolso cheio, já que ganhou o bônus de 50 mil dólares (R$ 304 mil) pelo prêmio de 'Performance da Noite'.

A notícia foi anunciada pelo Ultimate, através de suas redes sociais, e extremamente comemorada pelo peso-pesado brasileiro (veja abaixo ou clique aqui). Além de Malhadinho, outro competidor também ganhou o bônus de Performance da Noite: Jiri Prochazka. Também no card principal do show, o 'Samurai' derrotou Jamahal Hill por nocaute técnico no terceiro assalto de um confronto bastante movimentado.

Luta da noite

Além de Malhadinho e Prochazka, que se destacaram individualmente, outros dois atletas foram agraciados com o bônus por protagonizarem o que foi considerada a Luta da Noite: Merab Dvalishvili e Umar Nurmagomedov. Campeão e desafiante ao título do peso-galo (61 kg), respectivamente, os wrestlers disputaram uma verdadeira batalha repleta de reviravoltas, que durou os cinco rounds programados. Ao fim, 'The Machine' derrotou o primo de Khabib por pontos e manteve o cinturão.