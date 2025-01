Pantoja se coloca à disposição do UFC para ser reserva imediato da luta Merab vs Umar

"Tudo é possível. Estou aqui em Los Angeles, se alguém não bater o peso dos galos, talvez eu consiga, não sei. Veremos. Estou feliz, curtindo o momento. Vou me preparar para qualquer oponente. O dinheiro fala, mas realmente quero ver a luta Merab vs Umar. É tão incrível. A oportunidade que eles têm de lutar aqui em Los Angeles, a nova arena aqui, tudo é tão especial no UFC, Dana faz um trabalho incrível. Só vim para curtir o show", declarou o atleta.

Registro de Pantoja no MMA

Alexandre Pantoja, de 34 anos, é um dos melhores lutadores da história dos moscas no MMA. Antes mesmo de competir no UFC e de se tornar campeão da categoria, o brasileiro já integrava a elite dela. Atualmente, além de liderar a divisão, o atleta também ocupa o nono lugar no ranking peso-por-peso da companhia. No esporte desde 2007, 'The Cannibal' venceu 29 lutas e perdeu cinco vezes. Seus principais triunfos foram sobre Alex Perez, Brandon Moreno (três vezes), Brandon Royval, Kai Asakura, Manel Kape, Matt Schnell e Steve Erceg.