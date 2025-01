Makhachev faz pouco caso de suposto golpe secreto de Tsarukyan para o UFC 311

Campeão dominante do peso-leve (70 kg) do UFC, Islam Makhachev se mostrou despreocupado com a revelação feita por Arman Tsarukyan para a importante luta programada para acontecer neste sábado (18), na Califórnia (EUA). Disposto a chocar o mundo e alcançar o topo da categoria, o armênio adiantou ter um 'golpe secreto' capaz de surpreender o amigo de Khabib Nurmagomedov. No entanto, se engana quem pensa que o russo ficou em alerta ao receber tal informação.

Pelo contrário, no 'media day' do UFC 311, Makhachev minimizou a surpresa que o rival prometeu lhe apresentar no octógono. Não satisfeito, o russo classificou Tsarukyan como um lutador que fala mais do que propriamente faz. A confiança do atleta em seguir como campeão dos leves é tanta, que nem se mostra impressionado com o bom momento do armênio no MMA, embalado por quatro vitórias seguidas.

Como venceu Tsarukyan, em 2019, e diversos grandes nomes do esporte, Makhachev, que treina de forma incessante, garantiu estar preparado para tudo no combate. Portanto, o campeão do UFC duvidou que a técnica do rival será efetiva na revanche.