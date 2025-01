Lutador admite abuso de drogas antes de luta no UFC em 2021: "Estava doidão"

A maconha já não faz mais parte da lista de substâncias proibidas pela política antidoping do UFC, desde o dia 31 de dezembro de 2023. Antes disso, porém, nem todos os atletas da organização seguiam à risca a recomendação de evitar o uso da droga e apenas diminuíam o consumo quando chegavam perto de um combate. Este era o caso de Kevin Holland, que nunca escondeu de ninguém ser um usuário assíduo de Cannabis.

Em recente entrevista ao podcast 'MightyCast', o lutador americano, no entanto, admitiu que em uma ocasião do passado abusou do uso da droga às vésperas de uma luta. De acordo com Holland, o caso ocorreu antes do duelo contra o italiano Marvin Vettori, que liderou o card do UFC Vegas 23, em abril de 2021.

Ao aceitar a disputa de última hora, com poucos dias de antecedência para o evento, Holland teria desistido de abandonar o hábito e fumou maconha durante toda a semana pré-luta. Ainda de acordo com o peso-médio (84 kg) americano, o consumo da droga tão próximo de entrar em ação no octógono mais famoso do mundo não influenciou no seu desempenho, ainda que tenha sido derrotado por Vettori na ocasião.