Tsarukyan ignora Do Bronx e revela preferência por trilogia com Makhachev em caso de título

Tsarukyan vs Makhachev e Do Bronx

Arman Tsarukyan já possui um histórico de combates contra Islam Makhachev e Charles Do Bronx. O russo, inclusive, é um dos três lutadores que derrotaram o atleta armênio no MMA profissional. O primeiro duelo entre eles ocorreu em abril de 2019, já pelo Ultimate, e terminou com o triunfo do atual campeão peso-leve por decisão unânime dos juízes. Neste sábado, os dois farão a tão aguarda revanche, desta vez válida pelo título até 70 kg da liga, no 'main event' do UFC 311.

Já Do Bronx foi o último adversário de Arman no octógono mais famoso do mundo. Na verdade, a vitória de Tsarukyan sobre Charles no UFC 300, em abril do ano passado, por decisão dividida dos juízes, credenciou o armênio para a disputa de cinturão deste sábado, uma vez que o brasileiro era o favorito na época a ocupar a vaga de próximo desafiante ao título.