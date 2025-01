Pedido atendido! Campeão do Bellator, Patrício Pitbull é dispensado e fica livre no mercado

Depois de expressar publicamente seu desejo de ser liberado do contrato com a dupla Bellator/PFL, o brasileiro Patrício 'Pitbull' Freire teve seu pedido atendido e, agora, está livre no mercado. O anúncio da dispensa do lutador foi feito pelo presidente da Professional Fighters League, Donn Davis, através do seu perfil oficial no 'X' (veja abaixo ou clique aqui).

Campeão peso-pena (66 kg) e maior nome da história do Bellator, Patrício Pitbull vinha demonstrando insatisfação com a nova direção do evento, que foi adquirido pela PFL em novembro de 2023. A falta de oportunidades para se manter ativo era a principal reclamação do veterano lutador brasileiro, de 37 anos.

Vale lembrar que, sob a nova bandeira da dupla Bellator/PFL, Pitbull disputou apenas um combate, em março de 2024. Na ocasião, o campeão defendeu seu cinturão até 66 kg com sucesso, com uma vitória por nocaute técnico sobre o canadense Jeremy Kennedy.