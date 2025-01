Makhachev surpreende ao citar rival de Khabib como lutador que gostaria de ter enfrentado

Islam Makhachev tem um importante compromisso neste sábado (18). Na luta principal do UFC 311, evento programado para acontecer na Califórnia (EUA), o russo vai colocar o cinturão do peso-leve (70 kg) em jogo pela quarta vez na aguardada revanche contra Arman Tsarukyan. Curiosamente, o campeão da categoria terá um rival pela frente e revelou que o adversário dos seus sonhos no MMA possui o mesmo status em relação a Khabib Nurmagomedov.

Em entrevista ao canal oficial de Adin Ross no 'YouTube', Makhachev classificou Tony Ferguson como a luta que gostaria de ter feito. Tudo porque o americano é um dos principais antagonistas da carreira do seu amigo, parceiro de treino e, agora, treinador e por ser um dos melhores leves da história do MMA.

Vale pontuar que, em seu auge, 'El Cucuy' emplacou 12 vitórias seguidas, conquistou o cinturão interino da categoria e foi apontado por parte da comunidade do MMA como uma das principais ameaças ao reinado de Khabib. Inclusive, a luta entre o atleta e 'The Eagle' chegou a ser marcada pelo UFC cinco vezes, mas foi cancelada por razões diversas. Com tal histórico, Makhachev reconheceu o valor do veterano.