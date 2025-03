Dana White admite que Poatan pode virar número 1 peso-por-peso com vitória no UFC 313

"Ele (Poatan) é uma das maiores estrelas do esporte no momento, se não a maior estrela do esporte. O que torna esse fim de semana tão incrível é que Ankalaev é uma ameaça séria a ele. É provavelmente a luta mais dura que ele já teve. A equipe dele sempre fala sobre a defesa de quedas dele, e como os fãs não sabem o quão bom ele é. Vamos descobrir isso no fim de semana. É uma luta dura para o Alex. Se ele sair dessa como tem feito em todas as outras lutas? Ele pode se tornar o melhor lutador peso-por-peso do mundo", opinou o presidente do UFC.

Duelo de estilos aumenta expectativa

Apesar de não ser uma grande estrela da empresa, Ankalaev cria grande expectativa nos fãs por conta de seu estilo de luta. Afinal de contas, o russo será um dos primeiros adversários de Poatan no UFC que possuem o wrestling na sua caixa de ferramentas. Sendo assim, os torcedores estão curiosos para saber como o campeão brasileiro irá lidar com eventuais possíveis tentativas de queda em sequência, o tirando da zona de conforto.

Astro do MMA, Poatan não parece se importar com a ameaça. Especialista na trocação, o striker paulista citou sua evolução na luta agarrada para minimizar o perigo que Ankalaev pode lhe trazer no setor. O russo, por sua vez, já chegou a prometer se testar em pé contra Alex. Entretanto, Magomed recentemente mudou o discurso e indicou que pretende fazer 25 minutos de wrestling para minar o jogo do campeão.