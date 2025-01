Irmã de Alex Poatan surge como destaque da primeira edição do Karate Combat em 2025

O primeiro evento de 2025 do Karate Combat já tem seus detalhes oficializados. No dia 24 de janeiro, em Miami (EUA), será realizada a 52ª edição do show. E uma das principais atrações em ação na oportunidade será Aline Pereira. Irmã de Alex Poatan, a striker paulista fará sua segunda apresentação na companhia após estrear com um triunfo via nocaute ainda no primeiro assalto.

Depois de desbancar Dee Begley em outubro de 2024 com direito a presença de luxo de Poatan 'in loco', Aline agora protagonizará um confronto clássico entre Brasil e Argentina. Sua próxima adversária será a 'hermana' Gisela Luna, especialista em kickboxing. Empolgada para o novo desafio, a caçula da família Pereira busca conquistar mais um triunfo dentro do 'pit' do Karate Combat.

"O Karate Combat é um divisor de águas na minha carreira. Lutar com as regras do evento foi uma experiência incrível, além de um desafio muito grande. O 'pit' (arena em formato de 'fosso', com as paredes anguladas), é bem diferente do que já estava acostumada. Mas me senti muito confiante, e o resultado não poderia ter sido melhor (na estreia). Neste próximo desafio estarei ainda mais à vontade. Podem esperar outro show", afirmou Aline, através de um comunicado enviado à imprensa.