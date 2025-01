César Almeida se solidariza com rival após nocauteá-lo de forma assustadora no UFC

No sábado (11), César Almeida aplicou um dos nocautes mais brutais dos últimos tempos. Com um preciso e potente cruzado de esquerda, o peso-médio (84 kg) brasileiro levou Abdul Razak Alhassan à lona, garantindo sua vitória no card principal do UFC Vegas 101. Após o golpe, o ganês caiu desacordado no chão, onde permaneceu inconsciente durante alguns minutos, deixando todos que acompanhavam o combate preocupados, inclusive o próprio 'Cesinha', como revelou o lutador paulista em entrevista exclusiva à Ag Fight.

Apesar de contar com uma larga experiência no kickboxing, modalidade na qual a trocação é o foco e, portanto, produz mais nocautes do que o MMA, o striker paulista admite que ver seu oponente ficar tanto tempo desacordado após o nocaute o pegou desprevenido. Por isso, mesmo feliz pelo importante triunfo conquistado no UFC Vegas 101, Cesinha Almeida faz questão de se solidarizar com Abdul Razak Alhassan e desejar uma pronta e completa recuperação para o ganês, que precisou de ajuda para deixar o octógono no sábado.

"É a primeira vez que eu nocauteio assim, de acontecer isso. A gente não quer o mal da pessoa, mas aconteceu. No kickboxing, eu já tinha nocauteado uma vez assim no kickboxing. É difícil (ver o rival inconsciente). No momento, eu estava comemorando, não me liguei muito na gravidade do que tinha acontecido. Mas é o nosso esporte, a gente está sujeito a isso. Poderia ter sido eu, como foram vários amigos com quem já aconteceu isso. Espero que ele se recomponha, volte bem, se recupere bem, e volte ao cage o mais rápido possível", declarou o brasileiro.