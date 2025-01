Após batalha no UFC Vegas 101, Santiago Ponzinibbio garante: "Coração não se treina"

No meio dos esportes de combate, quando um atleta possui um espírito aguerrido é normal afirmar que ele "tem coração". E no ditado popular entre os lutadores, coração é algo que não se consegue treinar, apenas se nasce com ou não. Santiago Ponzinibbio é um entusiasta deste jargão. E a opinião do 'Argentino Gente Boa', como é conhecido, tem peso, já que no último sábado (11), no UFC Vegas 101, o meio-médio (77 kg) comprovou a teoria na prática ao protagonizar uma verdadeira batalha contra Carlston Harris e sair vitorioso.

Em entrevista exclusiva à equipe de reportagem da Ag Fight após o evento, Ponzinibbio, que é conhecido por seu estilo de luta agressivo, exaltou sua virtude aguerrida dentro do octógono. Diante de Harris, o argentino foi abalado algumas vezes, mas deu a volta por cima no confronto sangrento e conseguiu o triunfo via nocaute técnico no terceiro round. Com o coração na ponta da luva, como de costume, Santiago opinou que este tipo de característica não é passível de ser lapidada em um atleta de MMA profissional.

"Sim, esse é o estilo que eu gosto (no coração). São lutas sofridas, duras lá em cima, lutas em que se tem que deixar tudo e mostrar do que somos feitos. E por sorte hoje foi uma dessas guerras, e demonstrei mais uma vez que meu coração está intacto. Sigo com a mesma vontade de vencer do começo (da carreira). Muito feliz por ter levado essa vitória com interrupção no terceiro assalto. Esse coração é a única coisa que não se treina, se nasce com isso, simplesmente se tem. É como falam, o coração vem de fábrica. Coração não se treina, tem lutador que tem e lutador que não tem. Tem lutadores que quando chegam nessas situações, não conseguem sair, e outros sim. Fico feliz que, nessas situações difíceis consigo ter resiliência para seguir em frente", destacou o argentino.