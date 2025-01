Lutador russo sofre corte profundo no rosto em nocaute controverso no UFC; veja

Um dos destaques do card do UFC Vegas 101, realizado no sábado (11), Roman Kopylov pode dizer que deu o sangue pela sua impressionante, ainda que controversa, vitória sobre Chris Curtis. Isso porque, durante o combate, vencido por ele com um nocaute no último segundo de luta, o russo sofreu um corte profundo um pouco acima da sobrancelha direita e precisou receber tratamento médico ao final do evento.

A imagem da feia lesão sofrida por Kopylov - antes e depois dos pontos - foi compartilhada por Dana White, presidente do Ultimate, através da ferramenta 'stories' do seu perfil oficial no 'Instagram' (veja abaixo). Pela foto do pós, é possível ver que o lutador russo precisou de, pelo menos, dez pontos para fechar o corte na sua cabeça.