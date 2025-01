Com o pé direito! Bruno Lopes encerra invencibilidade de russo em estreia no UFC

Como já havia adiantado, Bruno Lopes não se intimidou pelo currículo de seu adversário no UFC Vegas 101, neste sábado (11). Em sua estreia pela organização, 'Brunão' - como o brasileiro é conhecido - fez uma luta inteligente e derrotou Magomed Gadzhiyasulov, encerrando a invencibilidade do russo no MMA profissional.

Diante de um rival gabaritado no kickboxing, Brunão adotou uma estratégia eficaz de buscar a luta agarrada na grade e, com isso, conseguiu frustrar as melhores armas de Gadzhiyasulov e, de quebra, se sobressair perante os três juízes laterais. Com o resultado, além de estrear com o pé direito no UFC, o meio-pesado (93 kg) paulista alcançou também sua 14ª vitória na carreira, com apenas um revés em seu cartel.

A luta

Gadzhiyasulov começou o combate com melhor controle de distância na trocação. Diante da dificuldade de impor seu jogo na luta em pé, Brunão buscou a luta agarrada na grade. Mesmo sem muita eficácia nas tentativas de quedas, o brasileiro conseguiu travar seu oponente e equilibrar a disputa.