Reforço! Ex-UFC, Paige VanZant assina com a GFL e confirma retorno ao MMA

Modelo de disputa original

De acordo com Darren Owen, seis equipes vão disputar a temporada regular e inaugural da GFL e cada uma será composta por 20 lutadores, sendo dois representando cada uma das dez categorias de peso (sete masculinas e três femininas). Os times serão formados através de um 'draft', assim como nos principais esportes americanos, programado para acontecer no dia 24 de janeiro.

Assim como acontece na PFL, a GFL vai utilizar um sistema de pontuação ao longo de sua temporada regular. Se o profissional vencer a luta por via rápida (finalização ou nocaute), irá ganhar quatro pontos para o seu respectivo time. O atleta que vencer por decisão receberá três pontos. O empate vale dois pontos. Já o lutador que for derrotado por decisão soma um ponto. Quem perder pela via rápida não pontua. Sendo assim, as quatro equipes com a maior pontuação na primeira fase avançam para a semifinal.

Diferencial da GFL

De acordo com Owen, co-fundador da empresa, a Global Fight League visa 'redefinir o modelo de negócios e melhorar a competição no MMA'. Portanto, a organização tem como proposta base oferecer benefícios financeiros aos profissionais e como prioridade cuidar da saúde e segurança dos mesmos, com direito a fundo de pensão e plano de saúde incluídos. Inclusive, Tyron Woodley comparou os salários da nova companhia com as cifras milionárias presentes no ramo do boxe.