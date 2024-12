Bambam dá ultimato a Whindersson Nunes por luta de boxe: "Tenho mais dois no radar"

Em fevereiro, em São Paulo, Kleber Bambam foi nocauteado por Acelino Popó rapidamente no boxe, criticado por parte dos fãs, mas, apesar da dura derrota, deixou claro que não iria se aposentar. Desde então, o vencedor da primeira edição do Big Brother Brasil busca enfrentar Whindersson Nunes no ringue e o desafia constantemente. Sem ter uma resposta do humorista, o empresário subiu o tom do seu discurso.

Através da ferramenta 'Stories' em sua conta oficial no 'Instagram' (clique aqui), Bambam deu um ultimato em Whindersson visando tirar do papel a luta de boxe. De acordo com o influenciador digital, um potencial embate entre ele e o comediante no ringue teria tudo para ser um sucesso comercial e parar o Brasil.

Inclusive, Kleber e Nunes já protagonizaram combates midiáticos na nobre arte contra o mesmo oponente: Popó. Em busca de sua tão sonhada luta, o empresário voltou a provocar o comediante na tentativa de convencê-lo a topar o desafio. Inclusive, Bambam revelou já ter opções de adversário no boxe, caso Whindersson continue em silêncio.