Claressa Shields recusa enfrentar Cris Cyborg no MMA

Sem lutar MMA desde 2021, Claressa Shields voltou a competir pelo esporte na atual temporada. Em fevereiro, no evento realizado pela PFL em parceria com o Bellator na Arábia Saudita, a estrela do boxe superou Kelsey DeSantis por decisão dividida e deixou as portas abertas para seguir performando na modalidade. Dessa forma, a americana virou alvo de Cris Cyborg. Contudo, a multicampeã da nobre arte tem outros planos para sua carreira.

Na atual temporada, a rivalidade envolvendo Claressa e a brasileira se intensificou. Constantemente, as atletas se provocam de forma pública. Buscando grandes lutas, 'Cyborg', campeã do peso-pena (66 kg) do Bellator, já escancarou o desejo de ter a americana como adversária seja na PFL ou no boxe. No entanto, Shields recusou enfrentar a rival no MMA por conta da diferença de experiência entre elas.

Se 'Cyborg' coleciona cinturões e é reconhecida por parte dos fãs e profissionais como uma das melhores lutadoras de MMA da história, a americana, por sua vez, possui apenas três combates feitos na modalidade. Portanto, a renomada pugilista, ciente de que a rival vem competindo no boxe e está invicta no ringue, deu sinal verde para enfrentá-la no esporte que se consagrou e questionou sua coragem.