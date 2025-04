Charles Do Bronx ganha mais um rival pelo título dos leves; entenda

A disputa pelo título dos pesos-leves (70 kg) do UFC segue acirrada, e Charles 'Do Bronx' acaba de ganhar mais um concorrente de peso. Justin Gaethje entrou de vez na briga pela chance de enfrentar o campeão da divisão, Islam Makhachev, deixando claro que estaria preparado para voltar ao octógono em junho, caso seja convocado. Ex-detentor do cinturão interino da categoria, o norte-americano vem embalado por uma vitória expressiva sobre Rafael Fiziev. Ainda assim, não é o único de olho na posição mais alta do ranking.

O veterano revelou que deseja ser o próximo nome escalado para a disputa, ressaltando que o fim da trajetória nos cages se aproxima. Em recente entrevista, mencionou estar 100% disponível para atuar no mesmo período almejado por pelo Makhachev. A concorrência, porém, é das mais duras. O brasileiro, ex-campeão da categoria, continua sendo uma das ameaças mais perigosas ao reinado do russo. Já Ilia Topuria, que abriu mão do título dos penas para subir de divisão, também quer a vaga e tem provocado o paulista em busca de um confronto direto.

"Se o Makhachev continuar no peso-leve, um de nós três precisa ser o escolhido. Espero que me escolham. Estou pronto para lutar em junho. Makhachev disse que quer lutar em junho. Espero receber esse chamado. Não estou mais no começo da jornada - está chegando ao fim", declarou o lutador de 36 anos, em entrevista ao canal 'TheSchmo'.