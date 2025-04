Confusão em coletiva eleva passe de Diego Lopes no UFC

Quem acompanha esta coluna conhece o meu posicionamento sobre brigas e confusões envolvendo atletas do UFC em semana de lutas. Dependendo do ângulo que você analisar, podem existir lados positivos e negativos mas, quando bem utilizados, tendem a alavancar a popularidade dos envolvidos. E, nesta quinta-feira (10), Diego Lopes pode ter acumulado elementos interessantes para elevar seu passe na organização.



Afinal de contas, nada cativa mais a atenção dos fãs do que uma rivalidade bem construída - e era isso que faltava para a carreira do peso-pena (66 kg) brasileiro. Agressivo no octógono e pacato fora dele, Diego acumulou vitórias importantes no octógono, tanto que garantiu a chance de disputar o cinturão neste sábado no UFC 314. No entanto, a falta de um algoz impede a construção de uma narrativa com mais poder midiático. Ou ao menos impedia.



Durante a coletiva de imprensa do evento, nesta quinta-feira, em Miami (EUA), Diego bateu boca com Yair Rodriguez em confusão que roubou a cena na cerimônia. Yair, que encara Patrício Pitbull no card principal do show, já foi campeão interino e, em caso de vitória, entra em rota de colisão pelo título novamente. Para completar, Yair é mexicano e, durante a semana, criticou o fato do brasileiro também representar o seu país. Um cenário perfeito para que eles se encarem justamente no card de setembro, no México.



Claro que, em um mundo ideal para ambos resolverem suas diferenças, os dois tem que vencer seus desafios neste sábado e, assim, abrirem o caminho para que a rivalidade se transforme em um duelo que garante a atenção dos fãs mexicanos. Até lá, inclusive, há tempo suficiente para que eles desenvolvam seus pontos de vista e expliquem, às claras, porque não se dão bem. Depois de tantos rumores, finalmente ficou claro que eles não se gostam - e não é de hoje.



E, "se combinar direitinho", o Diego Lopes pode colher muitos frutos com tudo isso. Agressivo, nocauteador e finalizador, ele já acumula fãs em diferentes países, está a um passo de conquistar o cinturão do UFC e sobre em carisma - além de ter apenas 30 anos. Que venha, então, seu primeiro "inimigo" no octógono. Os fãs agradecem.