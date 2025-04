Diego Lopes reforça veia ofensiva antes do UFC 314 e promete conquistar o cinturão

Conhecido por ser um dos pesos-penas (66 kg) mais explosivos do Ultimate, Diego Lopes está prestes a disputar a luta mais importante de sua carreira. Neste sábado (12), no 'main event' do UFC 314, em Miami (EUA), o brasileiro disputa o cinturão vago da categoria contra o ex-campeão Alexander Volkanovski. E diante do que pode ser considerado o maior desafio que já enfrentou até então, o atleta da 'Lobo Gym MMA' pretende se manter fiel às raízes. Sendo assim, o manauara reforçou sua veia ofensiva dentro do octógono e projetou um desfecho pela via rápida no confronto pelo título.

Em entrevista exclusiva à equipe de reportagem da Ag Fight, Diego explicou que seu estilo de luta se baseia em suas qualidades para a categoria. Dono de um jiu-jitsu acima da média e poder de nocaute nas mãos, o brasileiro radicado no México tradicionalmente coloca o pé no acelerador desde o início de seus combates. Agora, mesmo diante do experiente Volkanovski, Lopes destacou que mudar sua maneira de competir poderia representar um retrocesso. Desta forma, sua postura no UFC 314 será a qual seus fãs já estão habituados a assistirem.

"É uma luta bastante difícil, mas tenho treinado da melhor maneira possível. Dessa vez, meu camp tem sido um dos melhores. Meu foco era só treinar, comer e descansar. Nada mais. Estou pronto para trazer esse cinturão para a gente. Podem esperar o Diego de sempre, que vai para frente, buscando a luta por nocaute ou finalização. E vamos trazer esse cinturão. Tenho 26 vitórias na minha carreira, e dessas 26, 22 são por interrupção. Para que vou me preocupar em levar a luta para a distância se tenho a capacidade, porte físico, boas finalizações e bom poder de nocaute para acabar com a luta o mais rápido possível?", explicou o brasileiro.