Evento de MMA inaugura luva que mede força dos golpes em tempo real; entenda

Na noite desta quarta-feira (9), no 'Clube AABB', no Rio de Janeiro, foi lançada uma inovação que pode revolucionar a forma como os fãs consomem esportes de combate. Uma luva tecnológica que mede a força dos golpes dos lutadores em tempo real foi colocada para testes. A novidade, desenvolvida pela cerveja Spaten, utilizada com sucesso entre os atletas que participaram da 13ª edição do evento 'Martial Arts Championship', tende a trazer uma nova experiência aos torcedores apaixonados pelas lutas.

Criada para ser utilizada em luvas de MMA de 4 onças, a tecnologia 'Punch Pay' nasceu de uma percepção de Spaten, em parceria com Gut Agency, e foi criada pela '20dash'. Com uma espécie de chip de 3cm inserido no equipamento, também denominado 'acelerômetro', é possível registrar em tempo real a potência dos golpes dos atletas. Na 13ª edição do 'MAC', todas as vezes que um ataque ultrapassou a marca de 120kgf (quilograma-força), um cupom da Spaten foi liberado ao vivo durante a transmissão oficial do evento.

E logo no evento teste, momentos impactantes ajudaram a promover ainda mais a implementação da tecnologia. Destaque para a luta principal da noite. Com um nocaute avassalador via cruzado de esquerda, Fabio 'Gigante' derrotou Marcos 'Vuvuzela' e conquistou o cinturão peso-mosca (57 kg) da organização. O golpe que definiu o confronto, inclusive, foi um dos mais potentes do card. Um dos responsáveis por confeccionar a inovadora luva, Denis Shirazi explicou em entrevista exclusiva à Ag Fight que o equipamento não interfere em nada no decorrer dos combates.