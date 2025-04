Diego Lopes e Yair Rodriguez roubam a cena com discussão na coletiva do UFC 314; veja

"Idiota? Fala isso na minha cara. Toca em alguém da minha equipe para você ver. Não fala da minha equipe. Minha equipe não se esquece nunca, eles sabem o que aconteceu. Cuidado com o que você fala. Uma mulher não se ameaça, isso não se faz", rebateu Lopes, enquanto era contido pelos seguranças para não se aproximar de Yair.

As aspas, mesmo em meio a um caos instaurado no palco da coletiva, dão a entender que houve algum tipo de rixa entre as equipes de Rodriguez e Diego. Agora resta saber se os atletas que possuem vínculos, diretos ou indiretos, com o México, irão tirar a rivalidade do papel e medir forças em um futuro próximo dentro do UFC.

Tira-teima pelo cinturão?

Caso ambos vençam seus compromissos neste sábado, Yair e Diego podem ter seus caminhos cruzados em uma eventual disputa de título. Afinal de contas, o brasileiro encara Alexander Volkanovski pelo cinturão até 66 kg, enquanto Rodriguez recebe o ex-astro do Bellator em confronto de destaque da categoria. O palco perfeito para o duelo já é, inclusive, projetado. Afinal de contas, o UFC irá promover um card numerado no México em setembro.

OH MY GOODNESS!! ?

YAIR RODRIGUEZ AND DIEGO LOPES GO AT IT AT THE #UFC314 PRESSER!!!pic.twitter.com/VgUw6GRuFT