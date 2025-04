Virna Jandiroba quer carimbar vaga pelo cinturão no UFC 314: "Sou a próxima"

Virna Jandiroba tem um objetivo claro em mente: a brasileira acredita que uma vitória sobre Yan Xiaonan no UFC 314, neste sábado (12), deve garantir sua chance de disputar o cinturão peso-palha (52 kg) do Ultimate. Em entrevista à reportagem da Ag Fight, Jandiroba deixou claro que enxerga o duelo como uma verdadeira eliminatória informal pela próxima vaga na disputa pelo título.

A divisão dos palhas vive um momento de renovação e movimentação intensa, com Weili Zhang consolidada no topo, mas sem uma desafiante imediata definida. Caso confirme o favoritismo, Virna pode, enfim, conquistar seu lugar na luta mais importante da carreira - e com base no que disse, ela está pronta para isso. Ainda durante o papo, revelou, no entanto, que não há uma promessa do Ultimate de que ela será a próxima desafiante ao título.

"Não existe um acordo verbal, mas eu acho que não tem mais o que fazer. Acho que está claro e o público também quer me ver como desafiante ao cinturão. Está tudo muito claro agora e eu sou a próxima da fila definitivamente", contou Jandiroba.