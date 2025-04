UFC 314: Volkanovski elege Diego Lopes como o adversário mais agressivo de sua carreira

Aos 36 anos de idade e apontado como um dos maiores peso-pena (66 kg) da história, Alexander Volkanovski tem uma bagagem invejável no MMA profissional. Só dentro do Ultimate, o veterano já enfrentou lendas como José Aldo, Max Holloway, Islam Makhachev e Ilia Topuria. Entretanto, mesmo com um retrospecto de enfrentamento do mais alto nível na modalidade, o ex-campeão terá que enfrentar algo inédito pela frente neste sábado (12), no UFC 314. Isso porque, segundo o próprio, Diego Lopes, seu adversário no 'main event' de Miami (EUA), traz algo único para a disputa: sua agressividade.

Em entrevista exclusiva à equipe de reportagem da Ag Fight, Volkanovski destacou o perigo que o brasileiro traz para o combate e o elegeu como seu rival mais agressivo da carreira. E a análise do ex-campeão coincide com a projeção de Diego Lopes para o confronto deste sábado. Sem abandonar suas raízes, o faixa-preta de jiu-jitsu prometeu manter sua veia ofensiva e, mesmo diante do experiente australiano, buscar um triunfo pela via rápida: nocaute ou finalização.

"Agressividade (é o que ele traz de diferente). Já lutei contra lutadores perigosos. Mas se tratando de agressividade, ele é o mais agressivo. Analisando a trocação, ele joga tudo que tem em cada interação. Então isso é perigoso, é algo que você tem que tomar cuidado. Se você fizer um movimento errado, muitos socos estarão bem na sua frente. Não há chance dele não rebater fogo com fogo ou não vir para cima tão agressivo. Então será algo diferente, porque ninguém nunca foi tão agressivo assim. Ele é, de longe, o mais agressivo (que já enfrentei) na luta em pé", destacou Volkanovski.