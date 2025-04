Caio Borralho perde a linha e acusa rival de negar luta no UFC: "Frouxo"

O brasileiro Caio Borralho perdeu a linha em suas redes sociais na última quinta-feira (10). Através de sua conta no X (antigo Twitter), o peso-médio (84 kg) acusou Nassourdine Imavov de recusar enfrentá-lo. Nas últimas semanas, o atleta havia dito que tinha um combate programado para o dia 28 de junho, em Las Vegas (EUA).



Com a aparente negativa de Imavov, número um do ranking, Caio volta a ficar sem rival. Atual número seis da lista, o brasileiro não luta desde agosto, quando venceu Jared Cannonier e viu seu nome entrar na rota de colisão com os futuros pretendentes ao cinturão. Ao que parece, no entanto, ele terá que esperar mais um pouco.



"Essa merda de francês disse não para uma luta comigo. Ele é a droga de um frouxo. Se eu fosse ele, olharia para o espelho e teria vergonha de mim mesmo", desabafou Caio em posts do X.



Se a negativa se confirmar, a própria vaga ventilada pelo brasileiro no card de junho fica ameaçada. No entanto, alguns nomes do topo da divisão ainda estão sem desafios marcados, tais como os ex-campeões Sean Strickland, Israel Adesanya e Robert Whittaker.

Invicto no UFC

Aos 32 anos, Caio Borralho vive a melhor fase de sua carreira. Com sete vitórias seguidas na organização, o atleta mantém sua invencibilidade no octógono mais famoso do mundo e, aos poucos, sobe posições importantes no ranking. Representante da equipe Fighting Nerds, o atleta já havia revelado sua meta de disputar o cinturão ainda na temporada 2025.