Usyk vence Tyson Fury novamente, mantém títulos e amplia invencibilidade no boxe

Depois de perder sua invencibilidade no boxe profissional para Oleksandr Usyk em maio deste ano, Tyson Fury voltou ao ringue neste sábado (21) com o objetivo de se vingar de seu algoz. Contudo, o britânico não conseguiu impor seu estilo de luta e foi superado após 12 assaltos, em um duelo realizado em Riyadh, na Arábia Saudita.

Fury começou bem nos primeiros rounds, utilizando seus quase 25 kg a mais de peso e maior envergadura para pressionar Usyk e dominar o centro do ringue. Porém, o ucraniano demonstrou superior preparo físico e aumentou o ritmo à medida que o combate avançava, proporcionando um espetáculo movimentado para os fãs.

Nos rounds finais, Fury apresentou sinais claros de cansaço, com queda na potência de seus golpes, enquanto Usyk manteve a consistência. O resultado foi uma vitória unânime para o ucraniano, com pontuação tripla de 116 a 112. Com isso, Usyk manteve os cinturões mundiais da IBO (Organização Internacional de Boxe), WBC (Conselho Mundial de Boxe) e WBO (Organização Mundial de Boxe).