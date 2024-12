Derrotado por Pantoja, Kai Asakura projeta título do UFC em dois anos

Missão árdua

Ainda que finalizado em sua única luta disputada no UFC, Asakura ganhou a 14ª colocação no ranking, muito por ter competido contra o campeão. Mesmo com o devido reconhecimento, o japonês terá uma árdua missão para concluir seu plano de carreira. Afinal de contas, seria necessário uma série de vitórias convincentes e diante de oponentes de calibre para aproximá-lo novamente de um eventual 'title shot'. Depois de perder para Pantoja, agora resta saber como Kai se sairá contra alguns dos tops da categoria mais leve entre os homens.

?? Kai Asakura wants to become a UFC champion within the next two years.

He plans to clear out the Flyweight division, defeating each fighter.

?

? @kai_1031_ ?? pic.twitter.com/WrnYDWG25x

- Home of Fight (@Home_of_Fight) December 19, 2024