Golpe de capoeira, vitória e pedido de casamento! Brasileiro brilha no Karate Combat 51

Pedido de casamento

Não foi só a atuação dentro do 'pit' do ex-lutador do UFC que chamou a atenção na 51ª edição do Karate Combat. Pouco depois do anúncio de sua vitória, enquanto participava da entrevista pós-luta, Rafael Alves pediu que sua namorada se aproximasse e a pediu em casamento, para delírio dos fãs presentes no local do evento.

What a KICK from Rafael Alves!

KC51 is on full blast and the fighters are going CRAZY in the pit.

KC51 | LIVE NOW ON YOUTUBE

