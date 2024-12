Após derrota no UFC Tampa, Colby Covington é eliminado em torneio de poker da WSOP

Má fase no octógono

Se a sorte não sorriu para Colby no poker, o mesmo pode ser dito de suas últimas apresentações no octógono do UFC. Durante anos considerado um dos melhores meio-médios do mundo, Covington vive um momento delicado na sua carreira. Dos seis mais recentes combates disputados por ele no Ultimate, 'Chaos' foi derrotado em quatro deles - somando vitórias apenas contra os já aposentados Tyron Woodley e Jorge Masvidal.

Colby Covington (@ColbyCovMMA) gets it all in against Frank Funaro on the Feature Table Live Stream - repeat of last night?? ? #SuperMainEvent #50M_GTD #wsopPARADISE pic.twitter.com/b1FotavitO

- WSOP - World Series of Poker (@WSOP) December 16, 2024

?? Colby Covington has been knocked-out of the #wsopSUPERmainEVENT #wsopPARADISE pic.twitter.com/42uSj5ncun

- WSOP - World Series of Poker (@WSOP) December 16, 2024