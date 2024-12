Revanche entre Usyk e Fury terá experimento com Inteligência Artificial como juiz; entenda

"Pela primeira vez na história, um juiz impulsionado por IA vai monitorar a luta. Livre de parcialidade e erro humano, trazido a vocês pela The Ring. Esse experimento inovador, que não impactará nos resultados oficiais, estreia durante a maior luta do século, Usyk vs Fury 2, em 21 de dezembro. Não perca a história sendo escrita", anunciou Turki Alalshikh.

Inteligência Artificial no UFC?

Assim como o boxe, o UFC também parece sofrer com a ação humana em alguns quesitos importantes da principal organização de MMA do planeta. Nos rankings, por exemplo, Dana White - presidente do Ultimate - já antecipou que pretende implementar uma forma de utilizar a IA na elaboração das listas de classificação por categoria de peso da entidade, ocupando assim o lugar que até o momento é de jornalistas especializados pré-selecionados.

Usyk vs Fury

O primeiro confronto entre Oleksandr Usyk e Tyson Fury foi disputado no último dia 18 de maio, na Arábia Saudita. Os dois pugilistas chegaram invictos para a disputa, válida pela unificação dos principais títulos mundiais dos pesos-pesados no boxe. Ao final dos 12 rounds previstos, o ucraniano - campeão pela Associação Mundial de Boxe (WBA), Organização Mundial de Boxe (WBO), Federação Internacional de Boxe (IBF) e Organização Internacional de Boxe (IBO) - levou a melhor na decisão dos juízes e, acrescentou o cinturão do Conselho Mundial de Boxe (WBC), anteriormente sob posse do inglês, para se tornar o campeão indiscutível da divisão.

For the first time ever, an AI-powered judge will monitor the fight ? Free from bias and human error brought to you by The Ring. This groundbreaking experiment, which won't impact the official results, debuts during the biggest fight of the century, #Usyk2Fury, on December 21 ?... pic.twitter.com/RdslVlBLRC