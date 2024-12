Colby Covington e Joaquin Buckley batem o peso e confirmam luta principal do UFC Tampa

Na manhã desta sexta-feira (13), foi realizada a pesagem oficial do UFC Tampa, último evento da organização na temporada de 2024. E no card com clima de despedida, todos os 26 atletas escalados para entrarem em ação cumpriram suas missões e venceram a balança, inclusive os protagonistas da noite. Entre os primeiros a subirem ao palco durante a cerimônia, Colby Covington e Joaquin Buckley bateram o peso e confirmaram a luta principal do show.

O primeiro a enfrentar a balança foi Buckley. Em franca ascensão no Ultimate, o americano cravou 77,5 kg. Momentos depois, seu adversário também subiu ao palco. Ex-campeão interino dos meio-médios (77 kg) e disposto a retomar seu caminho até o cinturão, Covington atingiu a mesma marca de Joaquin, com 77,5 kg. Além de um duelo de gerações, o 'main event' do UFC Tampa promete ser um confronto de estilos, com a trocação agressiva do prospecto e o wrestling e cardio do veterano.

Esquadrão Brasileiro

Além do 'main event', o UFC Tampa conta com a participação de três membros do 'Esquadrão Brasileiro' em ação. O primeiro dos atletas tupiniquins a subir na balança foi Felipe Lima, que compete no card preliminar. Imigrante na Suécia e parceiro de treinos de Khamzat Chimaev, o 'Jungle Boy' atingiu a marca de 66,2 kg. Seu oponente neste sábado, o americano Miles Johns, despontou no palco com o mesmo peso aferido.