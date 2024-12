Dana White enaltece o campeão Alexandre Pantoja por vitória dominante no UFC 310

Vivendo grande fase na carreira, Alexandre Pantoja fez mais uma vítima no octógono. Na luta principal do UFC 310, evento realizado no último sábado (7), em Las Vegas (EUA), o brasileiro enfrentou o estreante Kai Asakura e o finalizou no segundo round. Como assistiu ao show de camarote, Dana White aprovou o combate e, principalmente, a atuação do campeão do peso-mosca (57 kg).

Tanto que o cartola fez questão de enaltecer Pantoja. No 'main event', o atleta não deu chance para o japonês no octógono, justificando o status de campeão da categoria. Após receber uma joelhada voadora do desafiante ao título, o brasileiro colocou pressão no mesmo, chegou a abalá-lo na trocação e, uma vez que a luta foi para o solo, esbanjou qualidade no jiu-jitsu, finalizando rapidamente.