UFC 310: Rakhmonov supera Ian Garry e defende posto de desafiante ao título

A luta

Depois de um breve período de estudo por parte de ambos os atletas, Shavkat aproximou e buscou a luta agarrada, travando o irlandês na grade. Mesmo sem contundência nas suas ações, o cazaque manteve o controle durante grande parte dos primeiros cinco minutos de luta e, de quebra, ainda conectou um potente soco no rosto de Garry nos momentos finais do round.

Aconselhado pelo corner da Chute Boxe Diego Lima, Garry voltou para o segundo assalto se movimentando mais e apostando em chutes baixos e pisões no joelho. Por outro lado, Rakhmonov levava perigo com os golpes mais fortes com o rosto do irlandês como alvo. Nos dois minutos finais do período, o cazaque novamente travou seu adversário na grade, mostrando domínio físico e técnico na luta agarrada sobre o rival.

O irlandês começou melhor no terceiro round, especialmente pelo sucesso dos seus chutes na perna e pisões no joelho. Pela primeira vez no duelo incomodado na trocação, Rakhmonov buscou novamente a luta agarrada na grade, a fim de travar o ímpeto do rival. Por conta da falta de ação do cazaque, o árbitro interveio e recomeçou a disputa no centro do cage. Na trocação, Garry conectou um chute alto na cabeça e um pisão no joelho que machucaram Shavkat.

Depois de trocar os shorts no intervalo para o quarto round, Garry voltou focado na perna esquerda do rival, tendo sucesso nos chutes e pisões. Mais uma vez, o cazaque tentou travar a luta na grade, sem sucesso. Porém, em um 'double leg' no centro do octógono, Rakhmonov conseguiu finalmente derrubar o irlandês de costas no chão.

Por cima, Shavkat aplicou bons socos no 'ground and pound', mas o irlandês foi capaz de se desvencilhar da posição de desvantagem. Em pé mais uma vez, o cazaque tentou novas quedas e Ian ameaçou encaixar duas finalizações, ambas bem defendidas pelo adversário.