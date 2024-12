UFC 310: Rakhmonov revela que finalizou Ian Machado Garry em treino

Contudo, Shavkat explicou que a sessão de sparring continuou e frisou que terminou mal para 'The Future'. Surpreso por Garry publicar apenas uma parte do treino, que lhe favoreceu, o cazaque lançou a bomba dias antes da realização da importante luta. De todo modo, 'Nomad', apesar da confiança para seguir invicto, minimizou o possível ocorrido e pregou respeito ao projetar o duelo com o irlandês.

"Na época, a esposa dele me perguntou se poderia filmar nosso sparring e eu aceitei. Mas eles não me perguntaram se poderiam divulgar. Eu me pergunto o motivo deles não compartilharem a outra parte do sparring. Garry bateu. Foi uma finalização. O mais importante para mim é a vitória. Treino é treino, lutar é diferente. Garry é um adversário muito difícil, um bom estrategista, que sempre entra com um bom plano de jogo. Então, para mim, não importa se é finalização ou nocaute. O mais importante é vencer", declarou o atleta.

Registro de Rakhmonov no MMA

Shavkat Rakhmonov, de 30 anos, é mais uma sensação do MMA que integra o UFC. 'Nomad' iniciou sua trajetória no esporte em 2014 e estreou na organização em 2020. Atualmente, o cazaque está na terceira posição no ranking dos meio-médios da companhia. Ao longo dos anos, o atleta construiu um cartel invicto composto por 18 vitórias, sendo todas pela via rápida (dez por finalização e oito por nocaute). Seus principais triunfos foram sobre Geoff Neal, Neil Magny e Stephen Thompson