Ex-campeão do UFC expressa interesse em lutar boxe

Um dos principais lutadores de MMA do Reino Unido, Leon Edwards abriu as portas para protagonizar uma possível aventura em um esporte de combate diferente. No último sábado (30), em Birmingham (ING), o ex-campeão dos meio-médios (77 kg) do UFC marcou presença no evento de boxe promovido pela 'Matchroom Boxing' e expressou o interesse em competir pela nobre arte.

E a vontade de 'Rocky' não chegou a surpreender. Vale pontuar que, constantemente, uma parcela dos lutadores de MMA especialistas em trocação manifesta o desejo de se testar na nobre arte para obter uma realização profissional e pessoal e de olho nos salários valiosos que o tradicional esporte oferece.

Portanto, Edwards, por ser striker e ter boa relação com Eddie Hearn, presidente da 'Matchroom Boxing', aproveitou a ocasião para tornar público seu interesse em lutar boxe. Contudo, a probabilidade do ex-campeão dos meio-médios conseguir o que deseja é pequena, já que possui um contrato de exclusividade com o UFC. Inclusive, a organização não costuma liberar seus atletas para competir no ringue.