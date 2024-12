Tsarukyan abre as portas para defender título contra Do Bronx caso vença Makhachev

"Charles é um dos melhores da divisão. Acho que Makhachev, Charles e eu somos os três melhores leves no momento. Charles venceu todos no top-15, eu venci todo mundo também e Makhachev é o campeão, peso-por-peso número um. Topo lutar contra todos. Quando eu me tornar campeão, gostaria de lutar contra Charles, porque nossa luta foi bem acirrada, as pessoas acham que foi bem equilibrada. Eu gostaria de finalizá-lo", declarou o atleta em entrevista à 'TNT Sports'.

Registro de Tsarukyan no MMA

Arman Tsarukyan, de 28 anos, é um dos melhores leves do MMA atual. O atleta iniciou sua trajetória no esporte em 2015 e estreou no UFC em 2019. Atualmente, o armênio é o primeiro colocado no ranking da categoria. Em sua carreira, 'Ahalkalakets' venceu 22 lutas e perdeu três vezes. Seus triunfos mais importantes foram sobre Beneil Dariush e Charles 'Do Bronx'.