Jamahal Hill rebate alfinetada de Alex Poatan e garante revanche: "Me verá em breve"

Futuro de Poatan em aberto

Depois de protagonizar uma temporada de gala, com três vitórias por nocaute em três defesas de cinturão nos meio-pesados, Poatan está com o futuro indefinido. O próximo passo mais provável seria um duelo contra o número 1 do ranking e adversário inédito, Magomed Ankalaev. Entretanto, o brasileiro já deixou claro que estará de olho no vencedor de Prochazka vs Hill. Outra possibilidade seria subir para os pesos-pesados e vislumbrar, contra Jon Jones ou Tom Aspinall, um tricampeonato pioneiro na história do UFC.

Beat it funny how you rushed lil ass roundtree and dumbass Jiri like you were the man but waited until the refs got in the way to swing at me!!! You will see me again at 100% soon and we both know the fear that was in your heart!! https://t.co/ARC4XQyNQq

- Jamahal Hill (@JamahalH) November 30, 2024