Magomed Ankalaev questiona resistência de Jiri Prochazka em combate

Registro de Ankalaev no MMA

Magomed Ankalaev, de 32 anos, é classificado por parte dos fãs como um potencial campeão dos meio-pesados do UFC e, atualmente, se encontra em primeiro lugar no ranking da categoria. O russo iniciou sua trajetória no MMA em 2014 e estreou na organização em 2018. Em sua carreira, o atleta construiu um cartel composto por 20 vitórias, uma derrota, um empate e um 'no contest'. Seus principais triunfos foram sobre Aleksandar Rakic, Anthony Smith, Johnny Walker, Nikita Krylov, Thiago 'Marreta' e Volkan Oezdemir.

This is fake news, he got knocked out 2 times in his last 3 fights, he cannot say nothing. He is about to get knocked out in this fight too https://t.co/YLm396FV1C

- Magomed Ankalaev (@AnkalaevM) November 26, 2024